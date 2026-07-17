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Школьный предмет ОБЗР разделят на два курса с 1 сентября

Вместо единого курса «Основы безопасности и защиты Родины» в расписании появятся «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

Вместо единого курса «Основы безопасности и защиты Родины» в расписании появятся «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Учебная нагрузка по каждому из двух направлений составит 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что упор будет сделан на практические навыки.

Первый курс охватит правила поведения в быту, на дороге, при пожарах и катаклизмах, а также цифровую безопасность. Второй — основы государственной обороны, строевую подготовку, изучение уставов и гражданскую оборону.

Кроме того, для школьников проведут практикумы по оказанию первой помощи и расскажут о противодействии экстремизму.

Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года для учащихся 8-х и 10-х классов.

Ранее сообщалось, что новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10—11-х классов будет утверждён в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Кроме того, Минпросвещения России в 2027 году обновит стандарты дошкольного и начального образования.