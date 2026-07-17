Школьный предмет ОБЗР разделят на два курса с 1 сентября

Ранее сообщалось, что новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10—11-х классов будет утверждён в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Кроме того, Минпросвещения России в 2027 году обновит стандарты дошкольного и начального образования.