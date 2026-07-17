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Трамп хочет провести чистку в списках избирателей: кого будут вычеркивать

Трамп намерен вычеркнуть неграждан из списков избирателей.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен провести чистку списков избирателей. Об этом пишет издание New York Post. Президент намерен коснуться этой темы во время своего обращения к нации, сказано в публикации.

«Ожидается, что президент Трамп объявит во время своего выступления в прайм-тайм в четверг, посвященного безопасности выборов, что как минимум 278 000 неграждан зарегистрированы для голосования на федеральных выборах в США», — пишет издание.

Нелегально внесённых в списки избирателей неграждан может быть больше, добавляет издание, указывая на то, что проверки этой информации завершены лишь в нескольких штатах.

Накануне официальны представитель Белого дома Ливитт анонсировала, что президент Трамп выступит с большим обращением к согражданам, посвященным защите неприкосновенности выборов. Пресс-секретарь призвала американцев посмотреть это обращение Трампа.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планировала внести 2,7 миллиона живых людей в список умерших, чтобы склонить мигрантов к добровольному выезду из страны.

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