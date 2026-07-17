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Число жертв ударов США по Бендер-Хемиру в Иране выросло до семи человек

Число жертв ударов США по Бендер-Хемиру на юге Ирана возросло до семи человек.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число жертв ударов США по городу Бендер-Хемир на юге Ирана возросло до семи человек, сообщает иранский телеканал Press TV.

Ранее иранское агентство Mehr передало, что три человека погибли в результате атаки США по двум мостам в Бендер-Хемире, еще девять получили ранения.

«Число погибших в результате ударов США по дорогам и мостам в районе Бендер-Хемира возросло до семи человек, девять ранены», — говорится в сообщении.

В четверг командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии американских ударов по иранским целям.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

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