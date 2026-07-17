Мэрия Владивостока откровенно рассказала, что сделают с Миллионкой

С этого времени я первую попытку предпринял для того, чтобы задрапировать дом на Семёновской, 5а. Вот вы сейчас, проходя по тротуару, видите некий холст, на котором нарисован домик. Это решение мы придумали в те далекие годы, и фактически с того момента ничего не изменилось. Были разные варианты подхода, как можно было бы дать этому объекту вторую жизнь.