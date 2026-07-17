Мэрия Владивостока откровенно рассказала, что сделают с Миллионкой

Заместитель главы администрации Владивостока Алексей Сухов на экспертной встрече «Миллионка. Между прошлым и будущим» (16+) объяснил, почему именно исторический квартал Миллинка стал пилотной площадкой для комплексного развития территории (КРТ). По его словам, город почти два десятилетия безуспешно искал законный механизм восстановления домов на Семёновской, а КРТ должно стать инструментом, который позволит привлечь инвестора к реставрации объектов культурного наследия, сообщает ИА PrimaMedia.
Отметим, что в границы КРТ вошли дома на Семёновской, 3а и 5а — объекты культурного наследия регионального значения.
По словам Алексея Сухова, история проекта началась еще в 2008 году, когда во Владивостоке разрабатывали гостевые маршруты. Тогда Семеновскую определили как одну из ключевых улиц исторического центра, требующую обновления. Именно в тот период на аварийном доме по адресу Семеновская, 5а появился фальшфасад, который сохранился до сих пор.
С этого времени я первую попытку предпринял для того, чтобы задрапировать дом на Семёновской, 5а. Вот вы сейчас, проходя по тротуару, видите некий холст, на котором нарисован домик. Это решение мы придумали в те далекие годы, и фактически с того момента ничего не изменилось. Были разные варианты подхода, как можно было бы дать этому объекту вторую жизнь.
Замглавы администрации отметил, что почти за два десятилетия город рассматривал как бюджетные, так и внебюджетные варианты восстановления исторических зданий. По его словам, инвесторы были готовы вкладывать средства в реставрацию, однако реализовать проекты не позволяли действующие правовые механизмы, а федеральные программы расселения для таких объектов также не подошли.
По словам Сухова, после многолетних поисков решения администрация решила впервые применить механизм комплексного развития территории для восстановления объектов культурного наследия. Пилотной площадкой стала Миллионка, где власти намерены проверить, сможет ли этот инструмент работать с исторической застройкой.
«Относительно этих объектов сегодня мы делаем тестовый формат, тестовый вариант возможности работы с объектами культурного наследия. У нас есть объекты культурного наследия в центре города, которые мы до сих пор не можем, применяя какие-либо механизмы, вернуть в надлежащее состояние», — сказал заместитель мэра.
Сейчас, напомнил Сухов, собственники помещений в доме на Семёновской, 3а принимают решение об участии в механизме КРТ. Если большинство поддержит проект, администрация объявит конкурс по выбору инвестора, который разработает проект планировки территории и проект реставрации. После этого документация должна пройти государственную историко-культурную экспертизу и получить согласование Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края.
Сухов также сообщил, что после восстановления здания смогут получить новое функциональное назначение. По его словам, законодательство позволяет приспособить бывшие многоквартирные дома под гостиницы, рестораны, объекты торговли и другие общественные пространства. В администрации считают, что такой формат использования соответствует историческому центру Владивостока и позволит вернуть объектам новую жизнь.
«После того как будет определён инвестор, у него будет возможность работать с этими объектами, и законодательство позволяет изменить их целевое назначение. Мы считаем, что в этой точке, в этом месте это возможно», — сказал Алексей Сухов.
Отметим, экспертная встреча «Миллионка. Между прошлым и будущим» прошла во Владивостоке 16 июля. За одним столом собрались представители городской власти, архитектурного и научного сообщества, экскурсоводы, урбанисты, предприниматели и общественные деятели, чтобы обсудить будущее исторического квартала.
Напомним, постановление о комплексном развитии территории в историческом квартале Миллионка администрация Владивостока приняла в мае 2026 года. В границы КРТ вошли дома по адресам Семёновская, 3а и 5а. Проект предусматривает реконструкцию зданий без увеличения их этажности и строительного объема, расселение части жилого фонда, демонтаж незаконных построек и благоустройство прилегающей территории.
После публикации мастер-плана общественное обсуждение вызвали эскизы возможной реконструкции. Представители культурного сообщества, историки, архитекторы, экскурсоводы и жители выразили опасения, что предложенные решения могут изменить исторический облик Миллионки и повлиять на ее аутентичность. В свою очередь администрация Владивостока заявила, что опубликованные изображения не являются окончательным архитектурным проектом, а служат частью мастер-плана и отражают лишь возможные объемно-планировочные решения.
Напомним, ИА PrimaMedia запустило хештег #Спасти Миллионку — по нему можно проследить всю историю развивающейся ситуации.