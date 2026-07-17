Премьер Грузии заявил о падении доверия к ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что действия европейских чиновников подорвали уровень доверия населения страны к Евросоюзу.
Он также отметил, что общество Грузии воспринимает действия европейских структур как недружественные, что непосредственно влияет на общий настрой в отношении ЕС.
«В такой ситуации доверие к европейской бюрократии резко снижается, и, к сожалению, это переносится и на доверие к Европейскому союзу», — резюмировал Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».
Ранее председатель парламента республики Шалва Папуашвили также заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась сменить власть в Грузии недемократическим путем.