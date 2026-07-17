В Чили усомнились в законности выдачи гражданства некоторым детям россиян

«Тема не новая, мы в курсе и следим за ее развитием с точки зрения соблюдения законных прав и интересов граждан Российской Федерации, однако изложенная ситуация к этому отношения не имеет. Шумихи вокруг нее нет, равно как и обращений к нам от российских граждан или местных властей», — сообщили РИА Новости в посольстве.