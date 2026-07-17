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США увеличили ввоз сыра из России до исторического максимума

США нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. США с начала текущего года нарастили импорт сыра из России до исторически максимальной суммы — 134 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Так, в январе-мае текущего года Штаты ввезли из России сыр на 133,8 тысячи долларов. За аналогичный период 2025 года сумма сырных закупок составляла 96,3 тысячи долларов. Таким образом, импорт вырос в 1,4 раза за год.

Согласно расчетам агентства, импорт российского сыра в январе-мае достиг для этого периода исторического максимума. Ведомство предоставляет данные с 1992 года.

По итогам января-мая больше всего сыра Штаты покупали у Италии (210,8 миллиона долларов), Франции (121 миллион долларов) и Испании (47,8 миллиона долларов). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.

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