США увеличили ввоз сыра из России до исторического максимума

Так, в январе-мае текущего года Штаты ввезли из России сыр на 133,8 тысячи долларов. За аналогичный период 2025 года сумма сырных закупок составляла 96,3 тысячи долларов. Таким образом, импорт вырос в 1,4 раза за год.