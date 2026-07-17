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Трамп начал выступление перед американскими гражданами

Трамп начал запланированное обращение к нации из Белого дома.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое запланированное выступление перед американскими гражданами.

Трамп обращается к жителям Соединенных Штатов из Восточной комнаты Белого дома.

Как сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, обращение будет посвящено защите выборов в Штатах, однако американский лидер также затронет ситуацию вокруг Ирана и положение дел в экономике.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.

По информации CBS, на выступлении будут присутствовать члены кабмина, включая глав ЦРУ, ФБР, нацразведки и МВБ, хотя некоторые из них пропустят мероприятие из-за накладок в расписании.

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