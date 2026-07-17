Трамп начал выступление перед американскими гражданами

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал свое запланированное выступление перед американскими гражданами.
Трамп обращается к жителям Соединенных Штатов из Восточной комнаты Белого дома.
Как сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, обращение будет посвящено защите выборов в Штатах, однако американский лидер также затронет ситуацию вокруг Ирана и положение дел в экономике.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заявить о ранее не разглашавшихся фактах вмешательства Китая в американские выборы. По данным канала, речь пойдет об обвинениях в адрес Пекина в компрометации данных избирателей, а также о доказательствах того, что ЦРУ знало об этих действиях, но скрыло информацию от Трампа во время его первого президентского срока.