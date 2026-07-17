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Азаров назвал Залужного реальным конкурентом Зеленского на выборах

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный способен одержать победу на президентских выборах над главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Источник: RT на русском

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный способен одержать победу на президентских выборах над главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.

Как уточнил Азаров, рейтинг Зеленского, который часто демонстрируют на уровне 60%, на самом деле является накрученным.

Независимые замеры, которые, по его словам, регулярно проводят американские социологические службы, показывают крайне низкую популярность действующего главы.

Бывший премьер-министр отметил, что именно поэтому любой политик, не замешанный в крупных коррупционных скандалах, способен составить конкуренцию киевскому лидеру.

«Залужный — это реальный конкурент Зеленского. Он может реально выиграть выборы у Зеленского», — сказал Азаров.

По его мнению, без вмешательства в ход голосования победа экс-главкома ВСУ была бы гарантирована.

Ранее сообщалось, что число желающих замены Зеленского украинцев выросло до 67% за три года.

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