Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный способен одержать победу на президентских выборах над главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.
Как уточнил Азаров, рейтинг Зеленского, который часто демонстрируют на уровне 60%, на самом деле является накрученным.
Независимые замеры, которые, по его словам, регулярно проводят американские социологические службы, показывают крайне низкую популярность действующего главы.
Бывший премьер-министр отметил, что именно поэтому любой политик, не замешанный в крупных коррупционных скандалах, способен составить конкуренцию киевскому лидеру.
«Залужный — это реальный конкурент Зеленского. Он может реально выиграть выборы у Зеленского», — сказал Азаров.
По его мнению, без вмешательства в ход голосования победа экс-главкома ВСУ была бы гарантирована.
Ранее сообщалось, что число желающих замены Зеленского украинцев выросло до 67% за три года.