Азаров назвал бутафорией назначение нового правительства Украины

Азаров напомнил, что согласно конституции страны Украина является парламентской республикой. «Это парламентская фракция, победив на выборах, должна формировать правительство, должна предлагать кандидатуру премьера, — указал он. — Ничего этого нет. Есть предложенная кандидатура, они за нее проголосовали».