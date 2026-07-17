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Азаров назвал бутафорией назначение нового правительства Украины

Украинский экс-премьер отметил, что голосование в Верховной раде прошло с нарушениями процедуры.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Голосование в Верховной раде по новому правительству Украины обернулось бутафорией, поскольку фактически прошло с нарушениями процедуры назначения кабинета министров. Об этом заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Его (нового премьер-министра Сергея Корецкого — прим. ТАСС), безусловно, утвердили, отдали 289 голосов. Парламент бутафорский, карикатурное голосование», — сказал он.

Азаров напомнил, что согласно конституции страны Украина является парламентской республикой. «Это парламентская фракция, победив на выборах, должна формировать правительство, должна предлагать кандидатуру премьера, — указал он. — Ничего этого нет. Есть предложенная кандидатура, они за нее проголосовали».

16 июля Верховная рада назначила новый кабинет министров Украины, за исключением глав Минобороны и МИД, во главе с Сергеем Корецким.