Трамп уверен, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном.
«Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов», — сказал Трамп во время обращения к стране.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.