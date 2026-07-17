Трамп объявил о немедленном рассекречивании разведданных о выборах в США

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном рассекречивании разведывательных данных, раскрывающих уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.
«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», — сказал он во время обращения к нации.
В частности, глава государства обвинил Китай в краже электоральных данных. По его словам масштабы этого происшествия оказались крупнейшими с 2020 года.
Кроме того, по словам главы Белого дома: