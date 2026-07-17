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Трамп объявил о немедленном рассекречивании разведданных о выборах в США

Трамп заявил о рассекречивании разведданных об уязвимостях в системе выборов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном рассекречивании разведывательных данных, раскрывающих уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.

«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», — сказал он во время обращения к нации.

В частности, глава государства обвинил Китай в краже электоральных данных. По его словам масштабы этого происшествия оказались крупнейшими с 2020 года.

Кроме того, по словам главы Белого дома:

КНР завладела сведениями о 220 миллионах американских избирателей; Нацразведка, Минюст, ФБР и ЦРУ должны расследовать и предъявить обвинения виновным; предыдущие администрации скрывали уязвимости избирательной системы; глубинное государство в США также участвовало в этом.

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