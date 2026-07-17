Морпехи США высадились на борт нефтяного танкера в Оманском заливе

Как сообщило командование в соцсети X, проверку судна непосредственно на его борту проводят морские пехотинцы из состава 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты. Действия проводятся в рамках контроля за соблюдением установленного режима блокады. Помимо досмотра Wen Yao, американские военные поднялись на борт еще одного неназванного корабля.