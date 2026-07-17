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Иран заявил об ударе по американской авиабазе в Бахрейне

Вооружённые силы Ирана нанесли удар беспилотниками Arash по базе США в Бахрейне, где размещались вертолёты и разведывательные самолёты P-8. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Источник: Life.ru

Иран нанёс удары по военным базам США. Видео © X / Ryan Rozbiani.

Атака стала частью 11-го этапа операции «Молния». В заявлении армии утверждается, что целью удара стала база Аль-Садр в Бахрейне, на которой находились американские вертолёты и разведывательные самолёты P-8.

В КСИР заявили, что операция была проведена в ответ на действия США. В сообщении подчёркивается, что Иран намерен отвечать на атаки «быстро и решительно». Иранская армия также предупредила, что недооценка её возможностей и стойкости страны, а также боеспособности вооружённых сил и КСИР приведёт противников к «тяжёлым последствиям».

«Безопасность и независимость этой божественной родины — наша красная линия. Мы ответим быстро и решительно соразмерно злу врага», — говорится в заявлении.

Напомним, ВС США ударили по транспортным объектам на юге Ирана. Одной из целей стал аэропорт в городе Ираншехр в провинции Систан и Белуджистан. Удар был также нанесён по мосту в городе Бендер-Хемир, который находится в провинции Хормозган. Позднее американские военные поразили авиабазу и военно-морскую базу в провинции Бушер.

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