Иран заявил об ударе по американской авиабазе в Бахрейне

В КСИР заявили, что операция была проведена в ответ на действия США. В сообщении подчёркивается, что Иран намерен отвечать на атаки «быстро и решительно». Иранская армия также предупредила, что недооценка её возможностей и стойкости страны, а также боеспособности вооружённых сил и КСИР приведёт противников к «тяжёлым последствиям».