Tasnim: Иран ударил по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией

По неподтверждённым данным, удар пришёлся по мосту имени короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Tasnim. На место направили медицинские бригады. Баллистические ракеты также атаковали лагерь Аль-Дхиль в Бахрейне, где размещены американские военнослужащие. Официальной информации о повреждениях, погибших и пострадавших после иранских ударов пока не поступало. Власти стран региона также не раскрыли масштаб возможных последствий.