«Начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах, в результате чего Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей», — заявил Трамп в обращении к нации.
Трамп обвинил Китай в незаконном получении данных американских избириателей
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в якобы крупнейшем в истории компрометировании электоральных данных, начиная с 2020 года.