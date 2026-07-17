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Трамп обвинил Китай в незаконном получении данных американских избириателей

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в якобы крупнейшем в истории компрометировании электоральных данных, начиная с 2020 года.

Источник: Reuters

«Начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах, в результате чего Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей», — заявил Трамп в обращении к нации.

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