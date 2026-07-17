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Трамп объявил о рассекречивании данных об уязвимостях в выборах

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно рассекретить и опубликовать разведывательные данные, раскрывающие серьёзные уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно рассекретить и опубликовать разведывательные данные, раскрывающие серьёзные уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.

Об этом американский лидер заявил во время обращения к нации. Прямую трансляцию ведёт PBS.

Как уточнил Трамп, речь идёт о «шокирующих уязвимостях» в системе выборов.

«Я объявляю о немедленном рассекречивании и публикации важнейших разведывательных данных, раскрывающих шокирующие уязвимости в нашей избирательной инфраструктуре», — сказал Трамп.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал анонс выступления президента США плохой новостью для бывших американских лидеров Барака Обамы и Джо Байдена.

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