Трамп выразил уверенность в скорой победе над Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в ближайшее время одержат верх в конфликте с Ираном.
Об этом американский лидер сказал во время обращения к стране. Прямую трансляцию ведёт PBS.
Он подчеркнул, что Вашингтон добивается значительных успехов.
«Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов», — сказал Трамп.
В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.