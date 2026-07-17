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Трамп выразил уверенность в скорой победе над Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в ближайшее время одержат верх в конфликте с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в ближайшее время одержат верх в конфликте с Ираном.

Об этом американский лидер сказал во время обращения к стране. Прямую трансляцию ведёт PBS.

Он подчеркнул, что Вашингтон добивается значительных успехов.

«Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы совсем скоро увидите результаты этих трудов», — сказал Трамп.

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что Вооружённые силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.

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