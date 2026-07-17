Трамп назвал Россию, КНР, Иран и КНДР угрозами для выборов в США

Об этом он сказал в обращении к нации. Прямую трансляцию ведёт PBS.
Американский лидер также упомянул «негосударственные группировки», которые, по его мнению, несут аналогичную угрозу для избирательной инфраструктуры.
«Мы полагаем, что противники США — в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки — обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США», — сказал Трамп.
Ранее президент распорядился немедленно рассекретить и опубликовать разведывательные данные, раскрывающие серьёзные уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.