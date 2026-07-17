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«Коммунисты России» представили документы о выдвижении кандидатов в Госдуму от Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Коммунисты России».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «Коммунисты России».

Александр Подъященко выдвинут по Красноярскому одномандатному округу № 58, Денис Бразаускас — по Дивногорскому округу № 60, Ирина Шульженко — по Енисейскому округу № 61.

Кроме того, «Единая Россия» представила документы о выдвижении Олега Ликонцева по Красноярскому одномандатному округу № 58.

Источник: Крайизбирком_24.

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