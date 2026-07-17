NYP: Трамп хочет объявить о выявлении 278 тысяч неграждан среди избирателей

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации планирует заявить, что в федеральных избирательных списках зарегистрированы не менее 278 тысяч человек, не имеющих американского гражданства. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием готовящегося выступления.