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NYP: Трамп хочет объявить о выявлении 278 тысяч неграждан среди избирателей

Трамп в своем обращении к нации намерен объявить о том, что как минимум 278 тысяч неграждан были нелегально внесены в избирательные списки.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации планирует заявить, что в федеральных избирательных списках зарегистрированы не менее 278 тысяч человек, не имеющих американского гражданства. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием готовящегося выступления.

По данным издания, соответствующая информация содержится в конфиденциальном докладе Министерства внутренней безопасности США, который в ближайшее время может быть опубликован. Источники утверждают, что речь идет о результатах проверки, посвященной вопросам безопасности избирательной системы.

При этом собеседники газеты отмечают, что приведенная цифра пока носит предварительный характер, поскольку проверки завершены лишь в нескольких штатах. Кроме того, на данный момент не уточняется, сколько из зарегистрированных лиц могли фактически принять участие в голосовании на федеральных выборах.

Ранее Трамп анонсировал обращение к согражданам 13 июля. Президент планирует заявить о якобы вмешательстве Китая в ход американских выборов. При этом телеканал не уточнил, о каких именно выборах может пойти речь.

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