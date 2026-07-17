Трамп обвинил Китай в получении доступа к данным 220 млн американцев

Китай якобы получил доступ к личным данным более 220 миллионов американских избирателей. Такое обвинение высказал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что эти данные могли быть использованы Пекином для вмешательства в ход американских выборов.
«Начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах, в результате чего Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей», — сказал Трамп в обращении к нации.
Американский лидер утверждает, что Пекину оказались доступными имена, адреса, номера телефонов, партийная принадлежность и иные данные об американцах.
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен провести чистку списков избирателей. Речь идёт о как минимум 278 000 неграждан, которые зарегистрированы для голосования на федеральных выборах.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Ливитт анонсировала, что Трамп обратится к нации на тему вмешательства в выборы США.