Трамп обвинил Китай в получении доступа к данным 220 млн американцев

«Начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах, в результате чего Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей», — сказал Трамп в обращении к нации.