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Трамп обвинил Китай в получении доступа к данным 220 млн американцев

Трамп: Китай получил доступ к личным данным 220 млн избирателей США.

Источник: Комсомольская правда

Китай якобы получил доступ к личным данным более 220 миллионов американских избирателей. Такое обвинение высказал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что эти данные могли быть использованы Пекином для вмешательства в ход американских выборов.

«Начиная с избирательного цикла 2020 года, Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах, в результате чего Китай незаконно завладел сведениями о 220 миллионах американских избирателей», — сказал Трамп в обращении к нации.

Американский лидер утверждает, что Пекину оказались доступными имена, адреса, номера телефонов, партийная принадлежность и иные данные об американцах.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен провести чистку списков избирателей. Речь идёт о как минимум 278 000 неграждан, которые зарегистрированы для голосования на федеральных выборах.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Ливитт анонсировала, что Трамп обратится к нации на тему вмешательства в выборы США.

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