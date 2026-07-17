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Хуситы развернули ракеты у Баб-эль-Мандеба для атак на суда

Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» с призывом привести силы в готовность для перекрытия ключевых нефтяных артерий в акватории Красного моря, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» с призывом привести силы в готовность для перекрытия ключевых нефтяных артерий в акватории Красного моря, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В иранском руководстве прошли консультации по оперативному плану, детали которого затем были переданы союзникам в Йемене.

Как передает агентство, хуситы уже завершили фазу подготовки к возможным атакам на гражданские суда. Собеседник, приближенный к движению, уточнил, что вдоль Баб-эль-Мандебского пролива развернуты ударные беспилотные аппараты и пусковые установки ракетных комплексов. В настоящий момент формирования ожидают только команды на запуск широкомасштабных действий.

Ситуация вокруг пролива обостряется на фоне сохраняющейся блокады Ормузского пролива, что создает прямую угрозу усугубления глобального энергетического коллапса. Перекрытие сразу двух стратегически важных морских коридоров способно обрушить цепочки поставок углеводородов и спровоцировать резкий скачок цен на топливо.

По словам источника, для нарушения судоходства в этом регионе не требуется высокоточное оружие. «Любой человек с винтовкой может прервать движение судов. Для этого не обязательно располагать сложными ракетными системами», — заявил он, комментируя готовность сил к проведению операции.

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