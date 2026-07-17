Трамп заявил о краже данных 220 млн американских избирателей Китаем

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.
Об этом американский лидер заявил в обращении к нации. Прямую трансляцию ведёт PBS.
По его словам, операция проводилась с избирательного цикла 2020 года и позволила Пекину незаконно завладеть информацией о 220 млн граждан США, имеющих право голоса.
«Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах», — заявил Трамп.
Ранее президент распорядился немедленно рассекретить и опубликовать разведывательные данные, раскрывающие серьёзные уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.