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Трамп заявил о краже данных 220 млн американских избирателей Китаем

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в крупнейшей в истории компрометации электоральных данных, затронувшей сведения 220 млн американских избирателей.

Об этом американский лидер заявил в обращении к нации. Прямую трансляцию ведёт PBS.

По его словам, операция проводилась с избирательного цикла 2020 года и позволила Пекину незаконно завладеть информацией о 220 млн граждан США, имеющих право голоса.

«Китайская Народная Республика осуществила операцию, которая считается крупнейшим в истории случаем компрометации данных о выборах», — заявил Трамп.

Ранее президент распорядился немедленно рассекретить и опубликовать разведывательные данные, раскрывающие серьёзные уязвимости в избирательной инфраструктуре страны.

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