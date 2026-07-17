Трамп назвал РФ, Китай, КНДР и Иран угрозами для избирательной системы США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о наличии угроз для американской избирательной системы, якобы исходящих от России, Китая, Ирана и Северной Кореи.
«Мы полагаем, что противники США — в том числе, как минимум, Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки — обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США», — заявил Трамп в своем телеобращении.
Напомним, что ранее в Кремле неоднократно отвергали все обвинения в попытках вмешательства в выборы за рубежом.
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