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Власти США выявили 280 тысяч неграждан в списках избирателей, заявил Трамп

Трамп: в избирательные списки были внесены около 280 тысяч неграждан.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Американские власти выявили под 280 тысяч человек без гражданства США, которые были нелегально внесены в избирательные списки для участия в выборах, заявил президент США Дональд Трамп.

«Было выявлено около 278 тысяч неграждан, зарегистрированных для голосования на федеральных выборах», — сказал он в ходе обращения к нации.

Трамп отметил, что так как демократические штаты отказываются предоставлять списки избирателей, реальное число таких нарушителей на самом деле значительно выше.

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