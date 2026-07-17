Специалист Чернокульский: регулярное отсутствие консьержа считается нарушением

Если жители оплачивают услугу круглосуточного консьержа, они вправе ожидать, что пост будет работать непрерывно. Но это не означает, что один и тот же сотрудник должен находиться на рабочем месте 24 часа в сутки.
Как отметил в беседе с RT Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд», на практике люди могут уставать, болеть, отлучаться в туалет или по делам, напрямую связанным с работой, — например, чтобы помочь жителю, принять корреспонденцию для дома или сопроводить подрядчика.
«Если принципиально именно непрерывное присутствие консьержа на посту, обычная практика — организовать работу нескольких сменщиков. Однако это существенно увеличивает фонд оплаты труда, поэтому взносы жителей на содержание такой службы будут выше, и далеко не все готовы нести такие расходы», — предупредил он.
Эксперт напомнил, что обязанности и права консьержа определяются его трудовым договором, должностной инструкцией, локальными нормативными актами работодателя и требованиями трудового законодательства.
«Само по себе отсутствие консьержа на посту в течение нескольких минут ещё не означает нарушения, если это связано с выполнением рабочих обязанностей или предусмотренными перерывами. Другое дело, если сотрудник регулярно отсутствует, а заявленная услуга круглосуточного дежурства фактически не оказывается», — подчеркнул собеседник RT.
Что касается именно сна на рабочем месте, универсального запрета в законодательстве нет — многое зависит от режима рабочего времени и внутренних правил работодателя, добавил он.
«Но если в обязанности консьержа входит постоянный контроль входной группы и обеспечение пропускного режима, сон во время смены, как правило, будет расцениваться как ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. То есть может быть причиной для взысканий или даже увольнения», — заключил эксперт.
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