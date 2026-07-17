Ноль ответов за год: Мерц провалил тест на связь с народом

Результат в 100% показали также министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Рим Алабали-Радован (это 37 обращений) и глава строительного ведомства Верена Хуберц (29 обращений). Высокий уровень вовлеченности зафиксирован у министра труда Бербель Бас, ответившей на 544 вопроса из 552, тогда как глава МВД Александр Добриндт откликнулся лишь на 104 из 342, а министр иностранных дел Йоханн Вадефуль — на 5 из 138.