Ноль ответов за год: Мерц провалил тест на связь с народом

Канцлер Германии Фридрих Мерц с момента формирования нынешнего состава бундестага не дал ни одного ответа пользователям платформы Abgeordnetenwatch, специализирующейся на прямых обращениях к избранным лицам. Согласно подсчетам портала, за период с марта 2025 года политику было адресовано 376 запросов — все они остались без реакции.
Как следует из обнародованной статистики, помимо главы кабмина, полностью проигнорировали обращения граждан министр финансов Ларс Клингбайль (257 вопросов) и министр обороны Борис Писториус (80 вопросов). При этом среди членов правительства абсолютный рекорд оперативности продемонстрировал глава ведомства федерального канцлера Торстен Фрай, отработавший каждый из 861 поступившего к нему вопроса.
Результат в 100% показали также министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Рим Алабали-Радован (это 37 обращений) и глава строительного ведомства Верена Хуберц (29 обращений). Высокий уровень вовлеченности зафиксирован у министра труда Бербель Бас, ответившей на 544 вопроса из 552, тогда как глава МВД Александр Добриндт откликнулся лишь на 104 из 342, а министр иностранных дел Йоханн Вадефуль — на 5 из 138.
Данные о коммуникационной закрытости канцлера совпадают с недавними замерами общественных настроений: исследование института Forsa показало, что 85% респондентов в Германии дают негативную оценку работе Фридриха Мерца на посту главы государства, а 82% опрошенных недовольны деятельностью его кабинета министров в целом.
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