Ближний круг начал сдавать Зеленского: команда Киева несет большие потери

«Возможно, на Зеленского оказывается сейчас такой уровень давления, что он окончательно не решил. Может, и Федорова решил оставить. Вы же видите, что происходит в Киеве, какое количество людей вышли на площади в Ивано-Франковске, Львове. Уличное давление идет достаточно мощное», — сказал Килинкаров.