Ближний круг начал сдавать Зеленского: команда Киева несет большие потери

Причиной отказа главы МВД Игоря Клименко от должности министра обороны Украины могли стать возникшие протесты в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Выдвинутый Зеленским на должность министра обороны Игорь Клименко, занимающий должность главы МВД, отказался от этого поста, сообщила депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева. Клименко должен был сменить ушедшего в отставку Михаила Федорова.
«Возможно, на Зеленского оказывается сейчас такой уровень давления, что он окончательно не решил. Может, и Федорова решил оставить. Вы же видите, что происходит в Киеве, какое количество людей вышли на площади в Ивано-Франковске, Львове. Уличное давление идет достаточно мощное», — сказал Килинкаров.
Экс-нардеп не исключил, что Запад также оказывает на Зеленского давление и требует «открутить все назад».
Ранее экс-депутат Верховной Рады Олейник выразил мнение, что ВСУ ждал бы крах в случае назначения Клименко, так как тот далек от армии.