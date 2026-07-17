Поздравление Игоря Кобзева с Днем металлурга

Металлургия была и остается одной из ключевых отраслей экономики Приангарья. Ваши заводы и предприятия — это надежная опора для машиностроения, строительства, энергетики и многих других сфер. Именно ваш труд создает основу, на которой держится промышленная мощь нашего региона и страны в целом.
Сегодня металлургическая отрасль решает серьезные задачи, связанные с технологическим обновлением и импортозамещением. Я уверен, что присущие вам профессионализм, опыт и ответственное отношение к делу позволят достойно справиться с этими вызовами.
Особые слова благодарности — ветеранам. Вы заложили традиции, которые сегодня продолжают молодые специалисты. Благодаря вам в отрасли сохраняется преемственность поколений, а значит — есть уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых свершений!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.