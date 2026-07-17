Поздравление Игоря Кобзева с Днем металлурга

Металлургия была и остается одной из ключевых отраслей экономики Приангарья. Ваши заводы и предприятия — это надежная опора для машиностроения, строительства, энергетики и многих других сфер. Именно ваш труд создает основу, на которой держится промышленная мощь нашего региона и страны в целом.