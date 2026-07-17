Напомним, в июле 2024 года официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай никогда не вмешивался в выборы в США и не планирует этого делать. Он подчеркнул, что Пекин выступает против распространения ложной информации и клеветы о себе, которые могут помешать проведению избирательному процессу.