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Трамп анонсировал раскрытие данных о «шокирующих уязвимостях» на выборах

Дональд Трамп заявил, что США обнародуют секретные документы о масштабах вмешательства в выборы, о котором скрывали члены «глубинного государства».

Источник: Аргументы и факты

Американские власти рассекретят новый комплект секретных документов, в которых говорится о «шокирующих уязвимостях» в системе выборов в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телеобращении к согражданам.

По его словам, члены так называемого «глубинного государства» в Соединённых Штатах скрывали от руководства страны и населения информацию о масштабах вмешательства в избирательный процесс, которое якобы осуществляется извне. Американский лидер обвинил в этом влиянии Китай.

Президент утверждает, что речь идёт о «крупнейшей в истории» компрометации электоральных данных, начиная с 2020 года. Трамп добавил, что в указанном году Китай будто бы получил несанкционированный доступ к сведениям, касающихся 220 млн американских избирателей.

Напомним, в июле 2024 года официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай никогда не вмешивался в выборы в США и не планирует этого делать. Он подчеркнул, что Пекин выступает против распространения ложной информации и клеветы о себе, которые могут помешать проведению избирательному процессу.

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