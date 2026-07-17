Трамп вскрыл 280 тысяч неграждан в списках избирателей

Около 278 тысяч человек, не имеющих американского гражданства, были зарегистрированы для участия в голосовании, заявил президент США Дональд Трамп в обращении к нации. Американские власти выявили эту категорию нарушителей в ходе проверки федеральных избирательных списков.
По словам главы государства, приведенные цифры не отражают полную картину. Трамп подчеркнул, что штаты, где у власти находятся демократы, отказываются передавать федеральному центру свои списки избирателей, поэтому реальное количество незаконно зарегистрированных лиц может оказаться существенно выше.
В своем выступлении президент акцентировал внимание на масштабе проблемы, связанной с допуском неграждан к выборам, и указал на противодействие со стороны отдельных регионов при попытке получить полные данные.
Ранее мы писали: Трамп шокировал: разоблачены уязвимости в выборах США.
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