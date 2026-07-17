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Раскрыто, почему Зеленский выступал, спрятавшись за бронестеклом

Зеленского прикрыли бронестеклом на выступлении в Киеве по ситуации вокруг увольнения министра обороны Украины Фёдорова. От каких угроз может защитить бронестекло, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил эксперт Алексей Фонарев.

Источник: Аргументы и факты

Выступление по ситуации вокруг увольнения министра обороны Украины Фёдорова Зеленский провел под прикрытием бронестекла. В эксклюзивном комментарии aif.ru профессиональный телохранитель Алексей Фонарев отметил, что бронестекло могли использовать для пиара, а не защиты.

«Скорее всего, использовали бронестекло в три слоя, в противном случае такая “стена” была бы очень тяжелой. Например, бронированная передняя дверь автомобиля весит порядка 200 килограммов, поэтому можно примерно представить, сколько вот такая перегородка из бронестекла должна весить», — сказал он.

Эксперт объяснил, что такие перегородки могут защитить от пакета с краской или ботинка.

«Это история для массового мероприятия. В таком бронестекле есть смысл в расчёте на то, что кто-то что-то будет бросать: ботинок, гранату, взрывное устройство, пакет с краской, ещё что-то. Чтобы такая преграда защитила от пули снайпера, нужно рассчитывать его толщину, исходя из дистанции выстрела. С учетом современных методов и вооружений бронестекло — это, скорее, для самоуспокоения и пиара. Оно не защитит, если, допустим, что-то будет падать сверху», — добавил Фонарев.