Раскрыто, почему Зеленский выступал, спрятавшись за бронестеклом

«Это история для массового мероприятия. В таком бронестекле есть смысл в расчёте на то, что кто-то что-то будет бросать: ботинок, гранату, взрывное устройство, пакет с краской, ещё что-то. Чтобы такая преграда защитила от пули снайпера, нужно рассчитывать его толщину, исходя из дистанции выстрела. С учетом современных методов и вооружений бронестекло — это, скорее, для самоуспокоения и пиара. Оно не защитит, если, допустим, что-то будет падать сверху», — добавил Фонарев.