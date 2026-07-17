Россиянам посоветовали заранее оформлять медицинскую страховку в Гонконге

«Мы советуем убедиться в наличии стандартных профилактических прививок в соответствии с действующими в нашей стране рекомендациями. Кроме того, всегда полезно следить за обновлениями на официальных ресурсах, например, на сайте департамента здравоохранения Гонконга: информация о санитарно-эпидемиологической обстановке публикуется оперативно», — отметила Богучарская.