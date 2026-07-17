Трамп утверждает, что США выявили махинации на выборах 2020 года в Венесуэле

«Сегодня мы обнародуем документы, свидетельствующие о том, что ЦРУ получило сведения о конкретном плане создания большого числа голосов в поддержку [правительства] Мадуро в Венесуэле, и они его реализовали. Был сговор с целью электронной подтасовки их собственных выборов в 2020 году, и они это сделали», — утверждал Трамп, выступая в четверг вечером в Белом доме с телеобращением к согражданам.