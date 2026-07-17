Трамп утверждает, что США выявили махинации на выборах 2020 года в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что американская разведка выявила якобы реализованный в Венесуэле в 2020 году план подтасовки результатов парламентских выборов в пользу правительства президента республики Николаса Мадуро.
«Сегодня мы обнародуем документы, свидетельствующие о том, что ЦРУ получило сведения о конкретном плане создания большого числа голосов в поддержку [правительства] Мадуро в Венесуэле, и они его реализовали. Был сговор с целью электронной подтасовки их собственных выборов в 2020 году, и они это сделали», — утверждал Трамп, выступая в четверг вечером в Белом доме с телеобращением к согражданам.
6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане республики избрали 277 депутатов. Победу на них одержал проправительственный «Великий патриотический полюс».
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли президента республики с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.