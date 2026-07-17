SpaceX отменила испытательный запуск корабля Starship за секунду до старта

Отмена старта произошла менее чем за секунду до запланированного времени на космодроме Starbase в Техасе, передает Reuters. На трансляции было видно, как двигатели ракеты зажглись, но почти сразу отключились. Как пояснил представитель SpaceX Дэн Хуот, во время запуска двигателей Raptor сработала автоматическая блокировка ускорителя. Для устранения неполадок специалисты заменят два двигателя.