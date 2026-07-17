ВС России используют дрон-перехватчик «Елка» для уничтожения дронов ВСУ

Как рассказал командир взвода Сергей Булах, военнослужащие уничтожают вражеские беспилотники различных типов, в том числе дальнобойные Hornet. По его словам, цели обнаруживаются визуально или с помощью радиолокационных средств, а захваченные FPV-дроны направляются в лабораторию, где специалисты изучают особенности их конструкции и системы управления. Булах также отметил высокую эффективность дрона-перехватчика «Елка» и добавил, что для уничтожения воздушных целей активно используются пулеметы.