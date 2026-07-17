Новый ГОСТ на хоккейный лёд вступит в силу 1 сентября

Средняя толщина льда над разметкой, если он приготовлен из воды без модифицирующих добавок, должна составлять от 15 до 35 мм. Также стандарт вводит проверку скользящих свойств: средняя длина пробега шайбы до игрового периода должна составлять не менее 20 м, а на площадках высокого уровня — не менее 30 м.