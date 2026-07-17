Новый ГОСТ на хоккейный лёд вступит в силу 1 сентября

Новый стандарт на искусственный лёд для хоккейных площадок, который начнёт действовать с 1 сентября, установит единые требования к безопасности и качеству покрытия.
Об этом рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.
Как пояснил замминистра, документ в первую очередь упрощает работу ледовых арен, а не спортсменов, и позволяет владельцам чётче соблюдать нормы безопасности при проведении соревнований.
Согласно ГОСТу, перед мероприятиями средняя температура поверхности льда должна находиться в диапазоне от −8 до −4,5 °C, а на объектах высокого уровня — от −7,5 до −6 °C. Температура воздуха в центре площадки на высоте полутора метров должна составлять 8−15 °C при влажности не более 60%.
Средняя толщина льда над разметкой, если он приготовлен из воды без модифицирующих добавок, должна составлять от 15 до 35 мм. Также стандарт вводит проверку скользящих свойств: средняя длина пробега шайбы до игрового периода должна составлять не менее 20 м, а на площадках высокого уровня — не менее 30 м.
11 июля в России утвердили новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры.