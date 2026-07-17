Axios: критика Нетаньяху о F-35 привела Трампа в ярость

По информации издания, глава Белого дома был крайне возмущен заявлением, сделанным израильским премьером в интервью Fox News в начале месяца.
В ходе беседы с журналистами Нетаньяху выразил свое несогласие с поставками самолетов пятого поколения Анкаре. По данным источника, президент Трамп воспринял это как недопустимое вмешательство в дела США.
Ранее в июле текущего года премьер-министр Израиля заявил, что приобретение Турцией истребителей F-35 может привести к нарушению существующего баланса сил в регионе Ближнего Востока.
Трамп также считает, что Израиль может предпринимать попытки повлиять на общественное мнение в Соединенных Штатах.