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Axios: критика Нетаньяху о F-35 привела Трампа в ярость

Трамп был в ярости от заявлений Нетаньяху о возможной передаче F-35 Турции.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за возможных поставок истребителей F-35 в Турцию, сообщает Axios.

По информации издания, глава Белого дома был крайне возмущен заявлением, сделанным израильским премьером в интервью Fox News в начале месяца.

В ходе беседы с журналистами Нетаньяху выразил свое несогласие с поставками самолетов пятого поколения Анкаре. По данным источника, президент Трамп воспринял это как недопустимое вмешательство в дела США.

Ранее в июле текущего года премьер-министр Израиля заявил, что приобретение Турцией истребителей F-35 может привести к нарушению существующего баланса сил в регионе Ближнего Востока.

Трамп также считает, что Израиль может предпринимать попытки повлиять на общественное мнение в Соединенных Штатах.

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