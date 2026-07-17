Юрист Виноградов: передача кода от домофона не запрещена, но может создать риски

Передача кодов доступа — от домофона, шлагбаума, служебных помещений, электронных пропусков или корпоративных систем — сама по себе не запрещена федеральным законодательством.
Однако, как предупредил в беседе с RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, правовые последствия зависят от конкретных обстоятельств: кому передаётся код, имелось ли у получателя право доступа и повлекла ли передача причинение вреда либо иные противоправные последствия.
«В ряде случаев такие действия могут повлечь гражданско-правовую, административную и даже уголовную ответственность», — добавил собеседник RT.
Если человек сознательно передаёт код лицу, которое не имеет законных оснований для доступа к объекту, а затем происходит кража, повреждение имущества или другое преступление, действия могут получить самостоятельную правовую оценку, отметил он.
«Даже если преступления не произошло, распространение кодов доступа может нарушать права собственников помещений в многоквартирном доме. Домофон, электронный замок, система контроля доступа и иные технические средства относятся к общему имуществу многоквартирного дома, если они обслуживают более одного помещения. В соответствии со ст. 36 и 44 Жилищного кодекса России порядок использования такого имущества определяется собственниками помещений», — напомнил Виноградов.
Отмечается, что существенные риски возникают при публикации кодов доступа в открытых источниках — социальных сетях, мессенджерах, на форумах или специализированных сайтах.
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«Если вместе с кодом указывается конкретный адрес дома или объекта, возрастает вероятность несанкционированного проникновения посторонних лиц», — предостерёг эксперт.
Так как работник обязан соблюдать требования локальных нормативных актов работодателя и не разглашать конфиденциальную информацию в соответствии с трудовым договором или законодательством, то служебные объекты и организации нередко устанавливают дополнительные требования к обращению со средствами доступа, добавил специалист.
«Например, может быть закреплена обязанность не разглашать коды, пароли, не передавать пропуска и другие идентификаторы в силу трудового договора, локальных нормативных актов или соглашений о конфиденциальности», — заключил он.
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