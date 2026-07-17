Юрист Виноградов: передача кода от домофона не запрещена, но может создать риски

«Даже если преступления не произошло, распространение кодов доступа может нарушать права собственников помещений в многоквартирном доме. Домофон, электронный замок, система контроля доступа и иные технические средства относятся к общему имуществу многоквартирного дома, если они обслуживают более одного помещения. В соответствии со ст. 36 и 44 Жилищного кодекса России порядок использования такого имущества определяется собственниками помещений», — напомнил Виноградов.