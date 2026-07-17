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Число погибших при атаке США на мосты в Иране увеличилось до семи

Число погибших при ударах США по мостам в иранском Бандар-Хамире увеличилось до семи человек, сообщает Fars со ссылкой на Хормозганский университет медицинских наук. Еще девять человек пострадали, им оказывают помощь медики.

Число погибших при ударах США по мостам в иранском Бандар-Хамире увеличилось до семи человек, сообщает Fars со ссылкой на Хормозганский университет медицинских наук. Еще девять человек пострадали, им оказывают помощь медики.

В ночь на 17 июля США ударили по мостам в Бандар-Хамире, один из которых соединяет Бендер-Аббас с Ларом в провинции Фарс. Удар был нанесен во время движения транспорта, часть людей упала с моста.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об окончании волны ударов по целям в Иране. При атаках были использованы истребители, БПЛА и военные корабли. По информации ведомства, были уничтожены иранские военные боеприпасы, береговые объекты наблюдения и системы ПВО.

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