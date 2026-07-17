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Tages-Anzeiger: Зеленский уволил Фёдорова из страха перед конкурентом

Зеленский уволил Михаила Фёдорова с поста министра обороны из-за опасений перед политическими конкурентами.

Источник: Аргументы и факты

Швейцарская газета Tages-Anzeiger связала отставку Михаила Федорова с поста министра обороны Украины с внутриполитическими мотивами. По мнению авторов публикации, решение Владимира Зеленского могло быть обусловлено опасениями относительно усиления политического влияния бывшего главы оборонного ведомства.

В материале также отмечается, что кадровые изменения произошли на фоне разногласий между Федоровым и представителями украинского военного руководства. Издание предполагает, что Зеленский стремился избежать обострения отношений с влиятельными политическими и военными кругами.

Авторы статьи считают, что кадровая политика президента Украины направлена на сохранение контроля над системой власти и снижение рисков появления потенциальных политических конкурентов. По их оценке, отставка министра обороны стала одним из проявлений такого подхода.

Ранее в крупных городах Украины второй раз за день прошли митинги против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Акции возобновились в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове.