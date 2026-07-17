ФБР выступало против версии об вмешательстве Китая в выборы в 2020 году

«В первом абзаце офицер разведки отмечает, что руководство Китая также “намеревалось” направить часть усилий Пекина на то, чтобы косвенно повлиять на американских кандидатов. Разведсообщество неоднократно заявляло на основе совокупности разведданных, что доказательств такого намерения нет… Такое прямолинейное заявление об этом, без подтверждающих доказательств, вводит в заблуждение», — говорится в переписке между представителем ФБР и Национального разведывательного совета.