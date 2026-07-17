Новичков разъяснил порядок получения пенсионных накоплений по наследству

Пенсионные накопления умершего родственника не передаются наследникам автоматически, поэтому за их получением необходимо обратиться с заявлением в течение полугода.
Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Новичков.
Парламентарий пояснил, что в первую очередь требуется установить, оставил ли умерший какое-либо распоряжение. Гражданин мог при жизни подать заявление в фонд и указать любых правопреемников, необязательно из числа родственников.
Если же такого документа нет, в силу вступает установленная законом очерёдность. В первую очередь право на выплату имеют дети, супруги и родители усопшего, а при их отсутствии — братья, сёстры, бабушки, дедушки и внуки.
Для получения средств родственникам необходимо обратиться в ту организацию, где хранились накопления: в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд.
«За выплатой надо обращаться самостоятельно, причём здесь крайне важно не пропустить установленный срок», — подчеркнул Новичков.
Из документов потребуются паспорт, свидетельство о смерти, СНИЛС умершего, подтверждение родства и реквизиты банковского счёта. Депутат также уточнил, что если пенсионер выбрал пожизненную накопительную пенсию, то её невыплаченный остаток правопреемникам уже не передаётся.
Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT, что Минтруд приказом от 19 февраля 2026 года № 77н утвердил обновлённый перечень бумаг для оформления пенсионных выплат.