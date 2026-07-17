Михаил Котюков проверил готовность обогатительной фабрики на Ведугинском месторождении

«Российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Строительство фабрики уже завершено, идет пуско-наладка, все системы работают без сбоев. Отдельно радует то, что почти половина оборудования — российского производства. Уверен, это важное достижение. Появятся новые рабочие места, в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — подчеркнул глава региона. На предприятии будет работать 1,5 тысячи сотрудников. Для их комфорта создана вся необходимая инфраструктура — современный вахтовый поселок со столовой, магазином, тренажерным залом, медицинским.