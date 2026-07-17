Михаил Котюков проверил готовность обогатительной фабрики на Ведугинском месторождении

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Ведугинском месторождении, в 520 км от Красноярска, готовится к открытию обогатительная фабрика компании «Полиметалл». Строительство объекта уже завершено, идут пуско-наладочные работы.
Фабрику запустят в этом году. В планах — добыча около 2,2 млн тонн концентрата упорных золотосодержащих руд в год. Сырье будут отправлять на переработку в Хабаровский край на Амурский гидрометаллургический комбинат. С выходом фабрики на проектную мощность годовой объем налоговых отчислений в бюджет региона достигнет 8 млрд рублей. Готовность фабрики проверил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он осмотрел отделения дробления, измельчения и флотации, а также ознакомился с работой автоматизированных систем управления технологическими процессами.
«Российские компании, несмотря на сложности, видят возможности для развития. Строительство фабрики уже завершено, идет пуско-наладка, все системы работают без сбоев. Отдельно радует то, что почти половина оборудования — российского производства. Уверен, это важное достижение. Появятся новые рабочие места, в перспективе ожидаются серьезные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — подчеркнул глава региона. На предприятии будет работать 1,5 тысячи сотрудников. Для их комфорта создана вся необходимая инфраструктура — современный вахтовый поселок со столовой, магазином, тренажерным залом, медицинским.