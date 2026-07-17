Зеленскому объявили войну на Украине: Киев вспыхнул как спичка

16 июля 2026 года Верховная рада утвердила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 депутатов, против выступил только один. Корецкий сменил Юлию Свириденко, правительство которой ушло в отставку в полном составе.
Однако главной интригой этих перестановок стала отставка министра обороны Михаила Федорова, который провёл на этом посту всего полгода. Решение Зеленского вызвало небывалую для военного времени реакцию — по всей Украине вспыхнули протесты. В Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Полтаве, Луцке, Николаеве, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге люди вышли на площади с плакатами в поддержку уволенного министра. Украинские СМИ назвали это «плевком в лицо» народу.
Протеже Зеленского пошли на попятную.
На место Федорова пророчили главу МИД Игоря Клименко, Зеленский предлагал ему пост министра обороны. Однако он от этого предложения отказался.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что причиной отказа главы МВД Игоря Клименко от должности министра обороны могли стать именно возникшие протесты.
«Возможно, на Зеленского оказывается сейчас такой уровень давления, что он окончательно не решил. Может, и Федорова решил оставить. Вы же видите, что происходит в Киеве, какое количество людей вышли на площади в Ивано-Франковске, Львове. Уличное давление идет достаточно мощное», — сказал он.
Килинкаров не исключил, что Запад также оказывает на Зеленского давление и требует «открутить все назад». Пока Федоров до следующего заседания Рады 18 августа остаётся в статусе и.о.
Все решения принимают на Банковой: перестановки бесполезны.
Экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в комментарии aif.ru жёстко оценил кадровые перестановки. По его мнению, ничего не изменится, так как ни новый премьер-министр, ни другие чиновники ничего не решают самостоятельно.
«Я сошлюсь на слова Юлии Тимошенко по поводу отставки правительства. Она сказала, мол, что мы тут мудрим, кто у нас решает насчет премьера? Зеленский. Насчет председателя парламента? Зеленский. Где правительство? На Банковой. Я бы сказал, что это все такие функции, которые не принимают самостоятельных решений. Поэтому какая разница, кто там будет? Все решения принимают на Банковой и Зеленский в том числе», — сказал Олейник.
Тимошенко во время обсуждения отставки правительства с иронией отметила, что люди в правительстве «на самом деле ни черта в этой стране не решают».
Ненависть военных к полиции.
Олейник объяснил, почему возможное назначение Клименко на пост министра обороны было обречено на провал.
«Клименко — это одна из наихудших фигур на это место, просто потому, что военные не любят полицию. Даже я бы сказал ненавидят. Потому что Клименко в свое время заявил, что полиция не может служить в армии, участвовать в боевых действиях, потому что она создана не для этого, а для охраны общественного порядка. Во-вторых, многие уже связывают действия ТЦК и полиции в единое», — пояснил он.
По словам Олейника, отставка Федорова сыграет на руку российской армии:
«При нем была цифровизация, попытка внедрения искусственного интеллекта. А Клименко — это человек, который не понимает в армии ничего. Безусловно, он бы не стал проявлять инициативу, как Федоров», — добавил экс-нардеп.
«Картонный Майдан» и 300 миллиардов долларов.
Протесты на Украине, вспыхнувшие после отставки Федорова, Олейник назвал «маленьким “картонным Майданом”». По его мнению, за ними стоят люди из окружения экс-министра, которые хорошо зарабатывали на военном бюджете.
«Когда кто-то зажигает звезды, значит это кому-то нужно. Если люди вышли во многих городах с картонками, значит, кто-то заказал. У Федорова есть спонсоры, которые вокруг военного бюджета хорошо зарабатывали, воровали», — отметил экс-нардеп.
Олейник также напомнил о коррупционной составляющей. По его словам, пришедший на должность Федоров провёл ревизию, «похитив около 300 миллиардов долларов из МО». Украинские СМИ подтверждают, что решение об отставке усугубилось недовольством десятков оружейных кланов, отстранённых от оборонного бюджета.
Политическая игра: Запад продвигает Федорова в президенты.
Олейник считает, что главной причиной увольнения Федорова стал его политический вес. По мнению экс-депутата, Федоров намерен работать на свою перспективу, но она не связана с Зеленским, который убирает всех конкурентов, пока они не встали на ноги.
Украинские СМИ пишут, что Запад продвигал Федорова на пост президента. Отмечается, что его поддерживают структуры в Европе и Демократическая партия США. Федоров создал собственный круг лиц, вступивший в конфликт с окружением Зеленского из-за желания «осваивать» выделяемые на военные нужды средства.
«Это значит, что Зеленский имел все основания полагать, что Федоров начинает свою политическую игру, повышать свои рейтинги. Возможно, в будущем он сыграет на пару вместе с тем же Залужным. Но не думаю, что Федоров хотел связывать свое будущее с Зеленским, у которого будущего нет. Эта отставка правительства нужна была для того, чтобы убрать Федорова, одну фигуру, которая Зеленскому мешала», — добавил экс-нардеп Олейник.
СБУ готовит подозрение Федорову.
По данным экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), СБУ в ускоренном режиме готовится выдвинуть подозрение Михаилу Фёдорову.
Эксперты допускают, что что протесты могут перерасти в массовые акции против властей.
Пока Федоров остаётся исполняющим обязанности министра до следующего заседания Рады 18 августа. Однако, судя по всему, его политическое будущее — и будущее самого Зеленского — становится всё более туманным.