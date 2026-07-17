Зеленскому объявили войну на Украине: Киев вспыхнул как спичка

«Клименко — это одна из наихудших фигур на это место, просто потому, что военные не любят полицию. Даже я бы сказал ненавидят. Потому что Клименко в свое время заявил, что полиция не может служить в армии, участвовать в боевых действиях, потому что она создана не для этого, а для охраны общественного порядка. Во-вторых, многие уже связывают действия ТЦК и полиции в единое», — пояснил он.