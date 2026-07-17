Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил Китай в попытках изготовить фальшивые бюллетени для Байдена

Дональд Трамп заявил, что во время выборов президента США в 2020 году для победы Джо Байдена пытались изготовить фальшивые бюллетени.

Источник: Аргументы и факты

Федеральное бюро расследований в 2020 году получило разведывательную информацию о том, что Китай якобы пытался изготовить фальшивые бюллетени для поддержки Джо Байдена на президентских выборах в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телеобращении к нации.

При этом, как отметил нынешний президент Соединённых Штатов, указанные сведения якобы утаивались «недобросовестными чиновниками».

«Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, в соответствии с документами, в этот период от Белого дома целенаправленно скрывали содержание докладов Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности, которые проводили расследования о возможности иностранного влияния на выборы. Он добавил, что в ежедневные брифинги для президента не включались десятки важнейших отчётов по этой теме.

Напомним, Трамп уже не раз обвинял Китай в попытках вмешаться в избирательный процесс. Во время своего первого президентского срока он заявлял, что Пекин будто бы предпринимал попытки повлиять на промежуточные выборы в США.

Ранее Китай отверг подозрения о своём вмешательстве в избирательный процесс в США. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин не занимался такой деятельностью и не вынашивает подобных планов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше