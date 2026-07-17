Трамп обвинил Китай в попытках изготовить фальшивые бюллетени для Байдена

По словам Трампа, в соответствии с документами, в этот период от Белого дома целенаправленно скрывали содержание докладов Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности, которые проводили расследования о возможности иностранного влияния на выборы. Он добавил, что в ежедневные брифинги для президента не включались десятки важнейших отчётов по этой теме.