Трамп обвинил Китай в попытках изготовить фальшивые бюллетени для Байдена

Федеральное бюро расследований в 2020 году получило разведывательную информацию о том, что Китай якобы пытался изготовить фальшивые бюллетени для поддержки Джо Байдена на президентских выборах в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телеобращении к нации.
При этом, как отметил нынешний президент Соединённых Штатов, указанные сведения якобы утаивались «недобросовестными чиновниками».
«Необработанные разведывательные данные, полученные ФБР в 2020 году, но скрытые недобросовестными чиновниками, свидетельствовали о том, что деятельность Китая включала даже попытку изготовить фальшивые избирательные бюллетени для Джо Байдена», — сказал американский лидер.
По словам Трампа, в соответствии с документами, в этот период от Белого дома целенаправленно скрывали содержание докладов Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности, которые проводили расследования о возможности иностранного влияния на выборы. Он добавил, что в ежедневные брифинги для президента не включались десятки важнейших отчётов по этой теме.
Напомним, Трамп уже не раз обвинял Китай в попытках вмешаться в избирательный процесс. Во время своего первого президентского срока он заявлял, что Пекин будто бы предпринимал попытки повлиять на промежуточные выборы в США.
Ранее Китай отверг подозрения о своём вмешательстве в избирательный процесс в США. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин не занимался такой деятельностью и не вынашивает подобных планов.