Замглавы МИД: РФ обучает африканцев применению военной техники

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия помогает африканским странам учиться применять военную технику для укрепления их обороны. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
«Россия содействует странам Африки в развитии своего оборонительного потенциала. Всем известно, что подразделения Африканского корпуса находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля. Они учат местных военнослужащих применению военного оборудования, военной техники, тем самым способствуя укреплению оборонительной мощи, военного потенциала самих этих государств», — рассказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, РФ также активно взаимодействует со многими странами Африки, в том числе по линии военно-технического сотрудничества, в частности с Мали, Нигером и Буркина-Фасо.