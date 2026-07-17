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Замглавы МИД: РФ обучает африканцев применению военной техники

Это делается с целью укрепления обороны, отметил Георгий Борисенко.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия помогает африканским странам учиться применять военную технику для укрепления их обороны. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

«Россия содействует странам Африки в развитии своего оборонительного потенциала. Всем известно, что подразделения Африканского корпуса находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля. Они учат местных военнослужащих применению военного оборудования, военной техники, тем самым способствуя укреплению оборонительной мощи, военного потенциала самих этих государств», — рассказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, РФ также активно взаимодействует со многими странами Африки, в том числе по линии военно-технического сотрудничества, в частности с Мали, Нигером и Буркина-Фасо.