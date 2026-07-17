Замглавы МИД: РФ обучает африканцев применению военной техники

«Россия содействует странам Африки в развитии своего оборонительного потенциала. Всем известно, что подразделения Африканского корпуса находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля. Они учат местных военнослужащих применению военного оборудования, военной техники, тем самым способствуя укреплению оборонительной мощи, военного потенциала самих этих государств», — рассказал высокопоставленный дипломат.