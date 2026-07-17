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Глава МВБ США проведет брифинг по безопасности выборов, заявил Трамп

Трамп анонсировал брифинг главы МВБ по уязвимости избирательной системы США.

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Маркуэйн Маллин проведет в пятницу брифинг по теме уязвимости американской избирательной системы.

«Завтра министр внутренней безопасности проведет брифинг, на котором расскажет о недавней работе его ведомства по поводу уязвимости наших электронных избирательных систем», — сказал Трамп в обращении к нации.

Эти системы он назвал плохими и отметил, что сейчас федеральные власти информируют губернаторов и членов конгресса США о возможных проблемах в их штатах.

«Они в таком плохом состоянии в очень многих штатах. И мы намерены исправить это», — подчеркнул американский лидер.

Предстоящие выборы Трамп охарактеризовал как очень важные и заверил в готовности правительства сотрудничать с властями на местах, чтобы помочь им в устранении имеющихся проблем до начала голосования.

Выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.

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