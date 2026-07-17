Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и возможность контролировать ИИ

ШАНХАЙ, 17 июл — РИА Новости. Страны мира должны усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
«Необходимо усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, он должен быть надежным инструментом для человечества», — заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
По его словам, следует придавать большое значение различным внутренним и производным рискам, возникающим в связи с развитием искусственного интеллекта.
«Необходимо содействовать построению правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепить основу безопасности, предотвратить злоупотребления и неправомерное использование искусственного интеллекта», — заявил китайский лидер.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего», проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.