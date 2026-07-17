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Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и возможность контролировать ИИ

Си Цзиньпин призвал усиливать осведомленность о рисках развития ИИ.

ШАНХАЙ, 17 июл — РИА Новости. Страны мира должны усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

«Необходимо усиливать осведомленность о рисках и обеспечить безопасность и контролируемость искусственного интеллекта, он должен быть надежным инструментом для человечества», — заявил Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

По его словам, следует придавать большое значение различным внутренним и производным рискам, возникающим в связи с развитием искусственного интеллекта.

«Необходимо содействовать построению правовой и нормативной системы, системы мониторинга технологий, системы предупреждения о рисках и системы реагирования на чрезвычайные ситуации, укрепить основу безопасности, предотвратить злоупотребления и неправомерное использование искусственного интеллекта», — заявил китайский лидер.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту, посвященная теме «Партнерство в области искусственного интеллекта для светлого будущего», проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.

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